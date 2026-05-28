В ДНР три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ

Жертвами удара беспилотника киевского режима по автомобилю в городе Углегорск в ДНР стали три человека, еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, погибшие работали на предприятии «Вода Донбасса». Четвертый сотрудник сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи больницы в Горловке, отметил руководитель региона.

Пушилин также рассказал об ударах дронов ВСУ по другим населенным пунктам ДНР, которые привели к повреждению нескольких гражданских объектов, жилых домов и машин. Кроме того, он заявил о четырех пострадавших в Амвросиевке, Никитовском районе Горловки и на трассе Харцызская — Иловайск. Они сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетного удара боевиков по Таганрогу ранения получили две женщины.

До этого упавшие на город фрагменты беспилотников ВСУ привели к возгоранию автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.