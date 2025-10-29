Прораб из Москвы указал в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Ровшан Мусаев несколько лет подряд действовал по одной и той же схеме — и удача наконец ему улыбнулась.

Как выиграть в лотерею

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев стал обладателем крупного выигрыша в размере более 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В компании рассказали, что в 335911-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы, который признался, что при выборе комбинации чисел в билетах отмечал даты рождения свои и своих близких.

По словам Мусаева, он в течение нескольких лет заполнял лотерейные билеты одинаковыми числами и верил, что когда-нибудь они принесут ему удачу.

«Я был совсем без настроения в тот день, вышел на улицу и купил три билета „Рапидо Про“ в мобильном приложении», — рассказал Ровшан.

На этот раз совпали все три билета: один принес сто тысяч рублей, второй — семнадцать тысяч, а третий стал счастливым, обеспечив победу на сумму свыше 36 миллионов рублей.

Мужчина признался, что пока не решил, как распорядится выигранными средствами. Он добавил, что его мечта о крупном выигрыше сбылась, а деньги, по его словам, обязательно найдут правильное применение.

