«Куда-то еду на угле»: житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки

Эфирная новость 35 0

После вечера в баре мужчина очнулся в поезде, следовавшем в сторону Тюмени.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки

После майских праздников героем «Иронии судьбы» почувствовал себя житель Уральского федерального округа. Последнее, что он помнит — как выходил из бара. А очнулся под стук колес в грузовом вагоне. Вопросов у него в тот момент было больше, чем ответов.

«Я, походу, не выйду на работу. Время шесть утра, я куда-то еду в вагоне на угле», — сообщил он.

Оказалось, что «зайцем» он проехал больше 300 километров — из Ишима в Тюмень. Видео уже набрало миллионы просмотров. Теперь этой историей заинтересовалась и транспортная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Тулун Иркутской области 70-летний пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, заговорил с полицейскими на вымышленном языке. Мужчина на ВАЗе при повороте налево отказался уступать дорогу «Тойоте», машины столкнулись и задели еще два припаркованных автомобиля. Двое пассажиров пострадали.

Прибывшие офицеры ГАИ обнаружили, что водитель «Тойоты» пьян, вел себя неадекватно и агрессивно, отвечал на вопросы на несуществующем языке, который придумал сам. Позже он перешел на русский и признался, что пил перед поездкой. Дыхательный тест показал превышение нормы алкоголя в шесть раз. Ранее водителя уже лишали прав.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Собянин рассказал, каким будет новое электродепо «Новорижское»
19:14
Быстро и скрытно: как армия России освобождала село на славянском направлении
19:04
Все затянуло дымом: в Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов
18:53
«Куда-то еду на угле»: житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки
18:48
В Якутии 11 человек оказались заблокированы льдом на реке Лена
18:40
Статус «Московская медсестра» стал обязательным для старших сестер города

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео