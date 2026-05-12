«Куда-то еду на угле»: житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки

Житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки

После майских праздников героем «Иронии судьбы» почувствовал себя житель Уральского федерального округа. Последнее, что он помнит — как выходил из бара. А очнулся под стук колес в грузовом вагоне. Вопросов у него в тот момент было больше, чем ответов.

«Я, походу, не выйду на работу. Время шесть утра, я куда-то еду в вагоне на угле», — сообщил он.

Оказалось, что «зайцем» он проехал больше 300 километров — из Ишима в Тюмень. Видео уже набрало миллионы просмотров. Теперь этой историей заинтересовалась и транспортная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Тулун Иркутской области 70-летний пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, заговорил с полицейскими на вымышленном языке. Мужчина на ВАЗе при повороте налево отказался уступать дорогу «Тойоте», машины столкнулись и задели еще два припаркованных автомобиля. Двое пассажиров пострадали.

Прибывшие офицеры ГАИ обнаружили, что водитель «Тойоты» пьян, вел себя неадекватно и агрессивно, отвечал на вопросы на несуществующем языке, который придумал сам. Позже он перешел на русский и признался, что пил перед поездкой. Дыхательный тест показал превышение нормы алкоголя в шесть раз. Ранее водителя уже лишали прав.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.