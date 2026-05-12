Статус «Московская медсестра» стал обязательным для старших сестер города

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 50 0

Заммэра Ракова рассказала о мерах по повышению профессиональных стандартов в московских клиниках.

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В столице для медсестер и медбратьев действует целый ряд программ повышения квалификации. Для подтверждения высокого профессионального уровня в столице введен почетный статус «Московская медсестра», который с текущего года стал обязательным для всех старших сестер. Об этом в интервью «Российской газете» ко Дню медсестер рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждая медсестра обладает базовым профилем, а затем может расширять свои навыки и знания в тех или иных специализациях. Сегодня их 17. Это самые разные направления, начиная от анестезиологии, реаниматологии и рентгенологии и заканчивая косметологией, диетологией и лечебной физкультурой. Конечно, любая специализация требует профильных навыков. У нас предусмотрены бесплатные программы повышения квалификации, а также тренинги и мастер-классы. Обучение проходит на базе Кадрового центра, медицинских колледжей и медорганизаций столицы», — сообщила вице-мэр.

Как рассказала Ракова, столица стремится активнее вовлекать персонал в программы повышения квалификации.

«Один из наших инструментов — присвоение почетного статуса „Московская медсестра“, его мы ввели в 2021 году. Он служит подтверждением высокого профессионального уровня работника, а для его обладателей предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата», — рассказала Анастасия Ракова.

Статус доступен по 12 специальностям, для его получения необходимо проработать в городском здравоохранении не менее 5 лет. Он присваивается на 5 лет с дальнейшим переподтверждением. С этого года статус «Московская медсестра» обязателен для всех старших сестер городских клиник.

«Это решение подчеркивает особую роль и ответственность этой должности. С начала года первый и самый сложный этап экзамена на получение статуса — профтестирование — прошла уже половина всех старших медсестер столицы», — добавила вице-мэр.

Ранее такой же механизм со статусом «Московский врач» ввели в отношении всех заведующих отделениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Собянин рассказал, каким будет новое электродепо «Новорижское»
19:14
Быстро и скрытно: как армия России освобождала село на славянском направлении
19:04
Все затянуло дымом: в Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов
18:53
«Куда-то еду на угле»: житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки
18:48
В Якутии 11 человек оказались заблокированы льдом на реке Лена
18:40
Статус «Московская медсестра» стал обязательным для старших сестер города

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео