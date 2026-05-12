Статус «Московская медсестра» стал обязательным для старших сестер города

В столице для медсестер и медбратьев действует целый ряд программ повышения квалификации. Для подтверждения высокого профессионального уровня в столице введен почетный статус «Московская медсестра», который с текущего года стал обязательным для всех старших сестер. Об этом в интервью «Российской газете» ко Дню медсестер рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждая медсестра обладает базовым профилем, а затем может расширять свои навыки и знания в тех или иных специализациях. Сегодня их 17. Это самые разные направления, начиная от анестезиологии, реаниматологии и рентгенологии и заканчивая косметологией, диетологией и лечебной физкультурой. Конечно, любая специализация требует профильных навыков. У нас предусмотрены бесплатные программы повышения квалификации, а также тренинги и мастер-классы. Обучение проходит на базе Кадрового центра, медицинских колледжей и медорганизаций столицы», — сообщила вице-мэр.

Как рассказала Ракова, столица стремится активнее вовлекать персонал в программы повышения квалификации.

«Один из наших инструментов — присвоение почетного статуса „Московская медсестра“, его мы ввели в 2021 году. Он служит подтверждением высокого профессионального уровня работника, а для его обладателей предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата», — рассказала Анастасия Ракова.

Статус доступен по 12 специальностям, для его получения необходимо проработать в городском здравоохранении не менее 5 лет. Он присваивается на 5 лет с дальнейшим переподтверждением. С этого года статус «Московская медсестра» обязателен для всех старших сестер городских клиник.

«Это решение подчеркивает особую роль и ответственность этой должности. С начала года первый и самый сложный этап экзамена на получение статуса — профтестирование — прошла уже половина всех старших медсестер столицы», — добавила вице-мэр.

Ранее такой же механизм со статусом «Московский врач» ввели в отношении всех заведующих отделениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС