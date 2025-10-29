«Депрессия ненавидит движущуюся мишень»: названы способы борьбы с осенней хандрой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Следование этим простым рекомендациям помогает сохранить эмоциональное равновесие в холодное время года.

Как бороться с осенней хандрой

Фото: 5-tv.ru

Психолог Сама: бороться с осенней хандрой поможет строгий режим дня

С приближением зимы многие сталкиваются с сезонной хандрой — снижением настроения, усталостью и проблемами со сном из-за сокращения светового дня. Британский клинический психолог доктор Амани Сама поделилась четырьмя способами облегчить состояние и сохранить психическое здоровье, передает Mirror.

Первый совет — соблюдать строгий режим дня

«Режим — это король. Начинайте действовать уже сейчас», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что даже если утром темно, важно придерживаться привычного распорядка, включая утренние и вечерние ритуалы.

Второй совет — быть физически активными и правильно питаться

Движение необходимо для борьбы с сезонной хандрой. Людям нужно оставаться активными и придерживаться здоровых привычек, таких как правильное питание и регулярные физические упражнения.

«Депрессия ненавидит движущуюся мишень. Двигайтесь, занимайтесь спортом, следите за питанием, даже если нет настроения», — отметила доктор.

Третий способ — поддерживать социальные связи

Эксперт посоветовала чаще общаться с друзьями и семьей, не замыкаться в себе. Она добавила, что хандра усиливается, когда люди изолированы, и что для борьбы с приступами плохого настроения важно поддерживать коммуникацию с другими.

«Депрессия любит изоляцию. Вам нужно как можно чаще разговаривать и видеться с людьми», — отметила она.

Четвертый способ — окружить себя светом

Наконец, психолог советует проводить больше времени на солнце и при необходимости использовать световые лампы, имитирующие восход. Также рекомендуется принимать добавки с витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света зимой.

Следование этим простым рекомендациям, по мнению доктора Амани, помогает уменьшить влияние сезонной хандры и сохранить эмоциональное равновесие в холодное время года.

