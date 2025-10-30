Пасынок наследного принца Норвегии лечится от наркотической зависимости

Пасынок наследного принца Норвегии Хокона, 28-летний Мариус Борг Хейби, начал курс реабилитации от наркотической зависимости, пока ждет судебного разбирательства по громкому делу об изнасилованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Хейби, сын кронпринцессы Метте-Марит от первого брака, обвиняется по 32 пунктам, включая четыре изнасилования, сексуальное насилие, побои и угрозы убийством. По версии следствия, преступления происходили с 2018 по 2024 год. Он отрицает все обвинения.

Шок для страны и королевского двора

Обвинения против Хейби стали известны в августе и вызвали бурю негодования в Норвегии, где монархия традиционно пользуется широкой поддержкой. Судебное разбирательство назначено на январь 2026 года и, как ожидается, продлится шесть недель.

По словам прокурора, Хейби грозит до десяти лет тюрьмы. Адвокаты защиты подтвердили, что их подзащитный в настоящее время проходит лечение от наркотической зависимости.

«Ему будет очень тяжело. Это непростая ситуация», — отметили они.

Борьба с зависимостью и прошлые признания

Мариус Борг Хейби уже публично признавал, что сталкивался с проблемами злоупотребления кокаином и алкоголем, а также страдает от психических расстройств.

«У меня несколько психических расстройств, из-за которых на протяжении всей жизни у меня были и остаются проблемы», — писал он в социальных сетях после ареста в августе прошлого года.

Он также заявлял, что хочет нести ответственность за свои поступки и сотрудничать с полицией. Тогда Хейби многие недостойные поступки были совершены им под воздействием алкоголя.

Потеря дипломатического паспорта и ограничений

После предъявления обвинений Хейби лишился дипломатического паспорта, который имел с юных лет. Документ был изъят вскоре после его отпуска в Португалии, куда он ездил с отчимом, принцем Хоконом, и сводным братом, принцем Сверре Магнусом.

Согласно новым правилам, вступившим в силу в Норвегии, дипломатические паспорта сохраняют только действующие члены королевского дома. Остальные, включая Хейби и дочерей принцессы Марты Луизы, теперь должны использовать обычные.

Источники утверждают, что Хейби нарушал предписания, используя дипломатический документ для частных поездок в Канны, Италию и Монако.

Реакция королевской семьи

Королевская семья официально не комментирует детали дела, но наследный принц Хокон в интервью признал, что происходящее стало тяжелым испытанием.

«Сегодня мы, конечно, думаем обо всех, кого это коснулось. Полиции и судебной системе нужно дать возможность выполнять свою работу», — сказал он.

Кронпринцесса Метте-Марит в рождественском обращении назвала год «сложным».

«Это был непростой год и непростая осень для нас», — отметила она.

Падение доверия к монархии

Мариус Борг Хейби стал первым членом норвежской королевской семьи, которому предъявлены уголовные обвинения. После этого его имя исчезло из официальных списков двора.

Скандал серьезно ударил по репутации монархии: по данным опросов, уровень поддержки института снизился с 81% в 2017 году до 62% в прошлом году.

От «маленького Мариуса» до фигуранта дела

Когда-то Хейби, которого в детстве называли «маленьким Мариусом», считался любимцем нации. Он вырос в окружении роскоши, вместе с королевскими сводными братьями и сестрами. Однако его биологический отец, Мортен Борг, ранее отбывал срок за наркотики и насильственные преступления.

Став взрослым, Хейби неоднократно появлялся в светских хрониках — сначала как модель и предприниматель, затем как участник громких вечеринок в Европе. После предъявления обвинений он посещал реабилитационные центры, в том числе в Лондоне. По словам адвокатам, сейчас он учится жизнь заново.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.