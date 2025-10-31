Рекордная очередь в Эрмитаж: туристы и петербуржцы выстроились до Александрийского столпа

Сегодня в музей собрались тысячи посетителей — школьные каникулы совпали с днем бесплатного входа.

Фото, видео: 5-tv.ru

Эрмитаж столкнулся с рекордным наплывом посетителей

Жители Петербурга и туристы сегодня стали очевидцами рекордной очереди в музей Эрмитаж. Вереница посетителей растянулась до самого Александрийского столпа. И такое происходит крайне редко.

Свою роль конечно сыграли школьные каникулы и день бесплатных билетов для льготников, в это время в музее всегда толпы. Однако, в самом Эрмитаже пояснили, что произошел технический сбой при досмотре посетителей на входе. Но за пару часов все исправили.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эрмитажные коты отпраздновали юбилей. Их навызвют «квалифицированными специалистами по очистке музейных подвалов от крыс». Службу создали 280 лет назад. Сейчас более 50 котов живут и «работают» в подвальных помещениях — как раз под теми роскошными залами, по которым гуляют посетители. Работы им хватает, потому что крысы и мыши за три века не перевелись, а, значит, охранять гобелены, ковры и старинные экспонаты по-прежнему необходимо. К каждому пушистому сотруднику находят подход и помогают адаптироваться, ведь не у всех была легкая жизнь.

