Обитатель «Священных лесов»: на Мадагаскаре ученые нашли новый вид геккона

На Мадагаскаре обнаружили новый вид геккона

Международная группа ученых обнаружила на Мадагаскаре новый вид геккона. Их исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

«Мы назвали новый вид Paragehyra tsaranoro в честь долины Цараноро, где его впервые заметили. Этот геккон не просто эндемик Мадагаскара, он — микроэндемик. Это значит, что его ареал невероятно мал», — отметил первооткрыватель, Франческо Беллуардо из Университета Молизе.

Уточняется, что команде из восьми ученых удалось найти этих гекконов в трех разных небольших лесных массивах, удаленных друг от друга не более чем на 15 километров. Подчеркивается, что раньше эти «зеленые островки» представляли собой сплошную чащу, которую уничтожили в результате вырубки. В свою очередь, такая деятельность угрожает биологическому разнообразию Мадагаскара.

По словам исследователей, именно такие небольшие участки леса очень важны для науки, так как именно там можно найти новые виды животных.

Ученые предложили внести нового геккона в Красную книгу Международного союза охраны природы, чтобы защитить и без того маленький ареал от дальнейших вырубок.

«Наши предыдущие изыскания в регионе показывают, что эти земли полны скрытых сокровищ, например, других видов рептилий-микроэндемиков, которые больше в стране не встречаются. <…> Интересно, что местные жители, народ бецилео, называют эти лесные фрагменты «Священными лесами», — рассказал Беллуардо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в чернобыльской зоне отчуждения обнаружили собак с синей шерстью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.