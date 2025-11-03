Новый подход: WhatsApp* ввел авторизацию через электронную почту для россиян

WhatsApp ввел для россиян авторизацию через электронную почту

Мессенджер WhatsApp* вслед за Telegram ввел для россиян авторизацию через электронную почту. Об этом сообщили российские пользователи, получившие уведомление от платформы.

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — отмечается в сообщении мессенджера.

Ранее доступ к учетным записям в WhatsApp* был возможен по номеру телефона или с помощью QR-кода.

Telegram 31 октября запустил для россиян авторизацию через электронную почту. Теперь российские пользователи могут подтвердить свою личность на платформе с помощью кода, полученного через e-mail.

Российские пользователи столкнулись с ограничениями при регистрации в Telegram и WhatsApp* 31 октября. Юзерам перестали поступать смс и звонки от платформ. Уточняется, что сложности вызваны требованием к операторам прекратить передачу сообщений этими способами со стороны подрядчиков платформ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram на юге страны временно ограничивали для предотвращения мошенничества.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ