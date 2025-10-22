Сбои WhatsApp* и Telegram на юге России связаны с борьбой с мошенниками

Работа мессенджеров WhatsApp* и Telegram на юге страны временно ограничивается для предотвращения мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

В РКН отметили, что по данным правоохранительных органов именно эти два сервиса чаще всего используют злоумышленники для обмана, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную или террористическую деятельность. Представители мессенджеров, по словам ведомства, не выполнили требования по усилению мер безопасности, что и привело к временным ограничениям.

В заявлении также подчеркнули, что действия предпринимаются в соответствии с материалами правоохранителей и направлены исключительно на борьбу с преступными схемами.

Сбои в работе мессенджеров произошли 21 октября — второй раз за сутки. Пользователи из Сочи, Ростова-на-Дону, Адыгеи и Астрахани жаловались на трудности с отправкой сообщений и просмотром видеозаписей. В Ростове мессенджеры не загружались даже при подключении к Wi-Fi.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу онлайн-платформ, поступило около 600 жалоб на проблемы с Telegram. Аналогичные перебои, по словам пользователей, наблюдались и в WhatsApp.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ