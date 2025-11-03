Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 32 0

Главы РГО также посетил кинопоказ фильма «Группа крови».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу ознакомился с работой тематических секций в рамках фестиваля «Народы России и СНГ». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Шойгу осмотрел конференц-залы, которые были подготовлены для тематических секций фестиваля. Его особое внимание привлекла VR-зона, позволяющая с помощью очков дополненной реальности ощутить атмосферу самых живописных мест России.

Глава РГО отметил, что такую технологию было бы здорово внедрить в программу курса «Регионоведение» в школах. Это поможет молодому поколению лучше понять и оценить культурное многообразие России.

Кроме того, Шойгу в рамках фестиваля посетил кинопоказ фильма «Группа крови». По словам президента РГО, в мировом пространстве появляется множество иностранных работ, которые представляют прошлое и настоящее в искаженном виде.

«Я очень хотел бы, чтобы мы… все (это — Прим. ред.) дальше и дальше отодвигали и завоевывали все большие и большие позиции — позиции правды, позиции истины, позиции настоящей истории, настоящих подвигов и настоящих людей», — рассказал Шойгу.

Картина «Группа крови» создана в рамках проекта «Без срока давности». В ней рассказывается об одном из детских донорских концлагерей, располагавшемся в Вырице Гатчинского района Ленобласти. В съемках приняли участие свыше 350 детей-актеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках фестиваля «Народы России и СНГ» прошла лекция «Балалайка — три струны русской струны».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
От кухни до окопа: Народный фронт показал, как готовят и доставляют спецпайки для бойцов СВО
18:24
Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
18:00
Россияне устали: маркетолог объяснил, почему подготовка к Новому году началась на месяц раньше
17:38
Более 200 человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за возгорания
17:16
Как убедить алкоголика начать лечение: советы нарколога
16:54
До 27 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения в Афганистане

Сейчас читают

«Не взвешиваюсь уже пять лет»: Подольская о том, как держать себя в форме
Церемония прощания с Анатолием Меньщиковым прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Грязнее унитаза: как детские игрушки могут навредить здоровью ребенка

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео