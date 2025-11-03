Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»

Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу ознакомился с работой тематических секций в рамках фестиваля «Народы России и СНГ». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Шойгу осмотрел конференц-залы, которые были подготовлены для тематических секций фестиваля. Его особое внимание привлекла VR-зона, позволяющая с помощью очков дополненной реальности ощутить атмосферу самых живописных мест России.

Глава РГО отметил, что такую технологию было бы здорово внедрить в программу курса «Регионоведение» в школах. Это поможет молодому поколению лучше понять и оценить культурное многообразие России.

Кроме того, Шойгу в рамках фестиваля посетил кинопоказ фильма «Группа крови». По словам президента РГО, в мировом пространстве появляется множество иностранных работ, которые представляют прошлое и настоящее в искаженном виде.

«Я очень хотел бы, чтобы мы… все (это — Прим. ред.) дальше и дальше отодвигали и завоевывали все большие и большие позиции — позиции правды, позиции истины, позиции настоящей истории, настоящих подвигов и настоящих людей», — рассказал Шойгу.

Картина «Группа крови» создана в рамках проекта «Без срока давности». В ней рассказывается об одном из детских донорских концлагерей, располагавшемся в Вырице Гатчинского района Ленобласти. В съемках приняли участие свыше 350 детей-актеров.

