«Сакральный символ»: Дмитриенко о значимости балалайки для культуры России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 69 0

Заслуженный артист России подчеркивает: этот инструмент — неотъемлемая часть русской культуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Дмитриенко: балалайка — это один из самых ярких символов России

Балалайка является одним из самых ярких и сакральных символов России. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко на фестивале «Народы России и СНГ» в рамках сессии «Балалайка — три струны русской души».

«Именно символом национального академического музыкального искусства, символом нашей… отечественной музыкальной культуры, одним из самых ярких символов, собирательных символов является русская балалайка. Это не просто музыкальный инструмент — это сакральный символ», — подчеркнул Дмитриенко.

Артист также отметил важность мероприятия и указал на его особенное значение. Это значение прежде всего связано с будущим общества, с его нравственным интеллектом, основанном на знании глубины отечественной музыкальной культуры.

Студент ГМУ имени Гнесиных Андрей Майоров с самого детства полюбил балалайку, по его словам, этот инструмент может звучать почти в любых музыкальных жанрах.

«Еще в детстве, когда я был в детском саду, к нам пришли музыканты, и там играла балалайка, и чем-то она меня зацепила. Интерес прежде всего в ее способностях, у нее очень много… Она может играть в любых практически музыкальных жанрах», — отметил Майоров.

Также в рамках сессии был представлен художественный фильм «Три струны», который сейчас находится в стадии производства. Это история про молодого музыканта-балалаечника Василия Андреева. Режиссером картины выступила Ольга Акатьева. Также в команде задействованы сценарист Ольга Собенина, продюсер Ольга Галузинская, оператор Андрей Найденов и композитор Петр Дранга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Вячеслав Чепурченко переживает тяжелые времена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
Умер знаменитый фотохудожник Игорь Пальмин
17:10
«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
16:48
«Сакральный символ»: Дмитриенко о значимости балалайки для культуры России
16:19
В Москве кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13 этажа
15:57
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
15:35
Превентивная медицина: в России растет спрос на профилактические операции

Сейчас читают

«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге
«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео