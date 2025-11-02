«Сакральный символ»: Дмитриенко о значимости балалайки для культуры России
Заслуженный артист России подчеркивает: этот инструмент — неотъемлемая часть русской культуры.
Фото, видео: 5-tv.ru
Актер Дмитриенко: балалайка — это один из самых ярких символов России
Балалайка является одним из самых ярких и сакральных символов России. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко на фестивале «Народы России и СНГ» в рамках сессии «Балалайка — три струны русской души».
«Именно символом национального академического музыкального искусства, символом нашей… отечественной музыкальной культуры, одним из самых ярких символов, собирательных символов является русская балалайка. Это не просто музыкальный инструмент — это сакральный символ», — подчеркнул Дмитриенко.
Артист также отметил важность мероприятия и указал на его особенное значение. Это значение прежде всего связано с будущим общества, с его нравственным интеллектом, основанном на знании глубины отечественной музыкальной культуры.
Студент ГМУ имени Гнесиных Андрей Майоров с самого детства полюбил балалайку, по его словам, этот инструмент может звучать почти в любых музыкальных жанрах.
«Еще в детстве, когда я был в детском саду, к нам пришли музыканты, и там играла балалайка, и чем-то она меня зацепила. Интерес прежде всего в ее способностях, у нее очень много… Она может играть в любых практически музыкальных жанрах», — отметил Майоров.
Также в рамках сессии был представлен художественный фильм «Три струны», который сейчас находится в стадии производства. Это история про молодого музыканта-балалаечника Василия Андреева. Режиссером картины выступила Ольга Акатьева. Также в команде задействованы сценарист Ольга Собенина, продюсер Ольга Галузинская, оператор Андрей Найденов и композитор Петр Дранга.
