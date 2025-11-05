Минобороны РФ: Зеленский в заявлении о Купянске утратил связь с реальностью

Положение боевиков ВСУ стремительно ухудшается в Купянске и Красноармейске.

Что могут значить слова Зеленского о зачистке в Купянске

Фото: © РИА Новости/Александр Мельников

Угрожающий зачисткой Зеленский может понимать безысходность ситуации

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, которое он высказал на брифинге с журналистами, о том, что в Купянске Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы ведут «зачистку» оставшихся «до 60 русских», говорит об утрате связи с реальностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Слушая лживые доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Зеленский совершенно перестал владеть оперативной обстановкой в зоне спецоперации.

При другом варианте, он, напротив, понимает безысходность ситуации, а также знает реальное положение ВСУ в Купянске. Ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских боевиков, Зеленский пытается скрывать правду от населения Украины и своих спонсоров с Запада, чтобы продолжать наживаться за счет спонсирования войны с Россией финансовыми средствами европейских налогоплательщиков.

Понимать иначе слова Зеленского — «мы все зачистим» — невозможно.

В данный момент положение группировок ВСУ, которые зажаты в «котлах» Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, ухудшается стремительно и не оставляет шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме сдачи в плен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский наградил особо жестоких националистов.

