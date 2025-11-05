«Кто бы поверил?» — адвокат домогался алкоголиков и подростков в полицейском участке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Он пользовался малейшей возможностью удовлетворить себя.

Адвокат домогался алкоголиков и подростков в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Адвокат домогался алкоголиков и подростков в полицейском участке

В Великобритании 71-летний бывший адвокат по уголовным делам предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несколькими своими клиентами, многие из которых были несовершеннолетними или в уязвимом положении. Об этом сообщает Mirror.

Всего ему предъявлено 30 обвинений, которые он отрицает. По словам прокурора, мужчина использовал свое положение и доступ к клиентам, чтобы сексуально до них домогаться, часто прямо в полицейских камерах или переговорных комнатах судов.

Среди предполагаемых жертв — девять бывших клиентов, восемь мужчин и одна женщина, многие из которых тогда были подростками с проблемами с законом, алкоголем или наркотиками, полностью зависимыми от адвоката.

«Он пользовался малейшей возможностью удовлетворить себя, будучи уверен, что эти люди не смогут пожаловаться. Как они собирались объяснить судье, что их только что лапал адвокат, которому они доверяли? Кто бы поверил несовершеннолетнему наркоману с судимостью, а не уважаемому адвокату?» — отметила прокурор.

Она подчеркнула, что преступления совершались в период с 1989 по 2015 год и демонстрируют «абсолютное высокомерие» Харриса.

Судебный процесс начался в Королевском суде Винчестера, где присяжные будут рассматривать доказательства злоупотребления Харрисом своего положения, доверия клиентов и властных полномочий в полицейских участках и судах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
Убил и выбросил в реку: следователи раскрыли дело спустя 16 лет в Свердловске
15:36
Московские ярмарки консультируют участников СВО, решивших стать фермерами
15:20
Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
15:10
Российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ
15:06
«Кто бы поверил?» — адвокат домогался алкоголиков и подростков в полицейском участке
15:00
Дмитрий Шепелев о смерти Юрия Николаева: «Это личная потеря для меня»

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео