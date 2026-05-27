«Упадешь, если отпустишь»: Тина Стойилкович об опасных съемках фильма «Пропасть»

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 35 0

Несмотря на объяснения команды о том, как правильно соблюсти меры предосторожности, артистке все равно было очень страшно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Тина Стойилкович: в фильме «Пропасть» ряд кадров снимали без страховки

В фильме «Пропасть» были экстремальные сцены, которые его актерам пришлось выполнять без страховки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Тина Стойилкович.

По ее словам, в одном из кадров она находилась на высоте и держалась за конструкцию. Съемочная группа уверяла артистку, что она не упадет, если сама не отпустит руки и не начнет спускаться.

«Ты упадешь, только если сама опустишься», — пересказала актриса слова, которые слышала на площадке.

При этом Стойилкович призналась, что, несмотря на объяснения команды, ей было очень страшно. Она понимала, что под ней асфальт, а любое неосторожное движение может привести к падению с большой высоты. По словам артистки, она крепко зацепилась за лестницу и не могла справиться с реальным страхом.

«И как бы вот, я была на этой штуке, вот так держалась… И я никак не могла побороться с тем, что мы реально под асфальтом… И вот, если я сейчас это… Я вот так вот зацепилась за лестницу», — отметила артистка.

При этом режиссер Алексей говорил ей, что в кадре испуг выглядит недостаточно убедительно. Актриса вспоминала, что пыталась объяснить: ей действительно страшно, и она буквально чувствует угрозу. Однако для камеры этого оказалось мало.

«Мне буквально сейчас страшно, я сейчас умру», — передала Стойилкович свое состояние в тот момент.

Работа над этой сценой помогла Тине понять важную особенность кино: реальный страх и то, как он выглядит в кадре, могут сильно отличаться. Именно поэтому артисту приходится не только испытывать эмоцию, но и телесно помогать ей проявиться так, чтобы зритель ее увидел.

Стойилкович добавила, что ей подсказывали, как именно двигаться, где резче отпустить напряжение и как показать испуг через тело. Только после этого в кадре появлялось нужное ощущение опасности.

«Оказалось, то что ты испытываешь страх, как он выражается у тебя в теле, и как это на камеру, с какого-то угла, это чуть-чуть разные вещи. И ты должен телесно себе помочь. Они (руководители на площадке. — Прим. ред.) мне прям помогали: «Вот здесь резко себя отпусти, и тогда будет ощущение в камере, в кадре, что тебе страшно», — пояснила Тина.

Коллега актрисы по фильму, актер Марк Эйдельштейн эмоционально отреагировал на ее рассказ о сцене без страховки. Он отметил, что съемочная группа сильно доверяла Стойилкович, раз позволила ей работать в таких условиях.

«Как они тебе доверяли! И это не вопрос: „Как они тебе доверяли?“. Я не смениваюсь (что доверяли. Прим. ред.). Потому что… Как они тебе доверяли!» — эмоционально дополнил Марк.

К тому же Эйдельштейн пошутил, что после фильма «Пропасть» актеры могли бы написать книгу «1000 и один способ передать страх».

Российский триллер «Пропасть» расскажет о молодоженах, которые оказались в экстремальной ситуации во время свадебного путешествия. По сюжету героиня Даша, которую играет Стойилкович, и герой Саша в исполнении Эйдельштейна планируют отметить начало семейной жизни поездкой к подножию Эльбруса и прыжком с парашютом.

Однако романтическое путешествие идет не по плану. Пилотом самолета оказывается Артем, бывший возлюбленный Даши, роль которого исполнил актер Степан Белозеров. В воздухе между мужчинами начинается конфликт, который приводит к трагедии: самолет терпит крушение, а героям приходится прыгать без подготовки.

После прыжка стропы парашютов путаются. Герои выживают, но оказываются подвешенными над горной пропастью на фоне бушующих лесных пожаров. В этой ситуации Даше предстоит разобраться в своих чувствах и сделать сложный выбор между стабильным настоящим и прошлым.

Премьера фильма в России запланирована на 28 мая. Съемки проходили в реальных горных условиях без использования компьютерной графики, что усилит ощущение достоверности происходящего. Актерам также пришлось часами висеть на парашютных системах без дублеров. По словам режиссера, картина расскажет о возвращении к себе и поиске внутренней свободы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Тина Стойилкович порассуждала про любовные треугольники.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:33
Мэр Москвы: Утверждена концепция павильона новой станции метро «Строгино»
21:20
Кот Ивлеевой устроил «дегустацию» воды из унитаза
21:14
Режиссер Ольга Френкель получила предложение руки и сердца на сцене
21:09
Начинает «созревать»: Песков о признаках готовности Европы к диалогу с Россией
20:59
Крым установил границу с Херсонской областью
20:50
В Кремле напомнили Еревану о будущем выборе между интеграционными форматами

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Съели сами себя или пали от пришельцев? Почему на самом деле исчезли динозавры
Контакт уже был? Что нашли в новых документах Пентагона о НЛО и пришельцах
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео