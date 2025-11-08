В России будут самые долгие новогодние каникулы за 12 лет

В ближайшие новогодние праздники россияне получат самую продолжительную передышку за последние 12 лет. Отдыхать они будут целых 12 дней, а вернуться к работе смогут только 12 января. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 2013 года россияне привыкли к длительным выходным, однако их продолжительность обычно составляла 10 или максимум 11 дней. В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу граждане выйдут только 12 января», — отметила парламентарий.

В последнюю неделю декабря россияне будут работать только в понедельник и вторник, после чего со среды, 31 декабря, начнутся новогодние каникулы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда в 2026 году выгоднее всего брать отпуск. Оптимальный период — месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.