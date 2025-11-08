При крушении Ка-226 в Дагестане погибли замглавы и три ведущих сотрудника КЭМЗ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 128 0

Опубликовано новое видео падения вертолета.

Фото, видео: Известия/Даниял Исаев; 5-tv.ru

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли заместитель генерального директора и ведущие сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В результате трагической аварии погибли четыре человека, еще трое были доставлены в больницу, один из которых, бортмеханик вертолета Суров Петр Георгиевич 1968 года рождения, скончался в больнице», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кроме того, к посту приложили фотографии и имена других жертв: главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению и начальник цеха Сиражутдин Саадуев, водитель Ислам Джабраилов, а также заместитель генерального директора концерна по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.

Днем 7 ноября на частный неэксплуатируемый дом в Дагестане упал вертолет, который направлялся в Избербаш. Один из очевидцев сообщил, что вертолет потерял управление после того, как задним крылом задел пирс. Он начал кружиться в воздухе, а потом рухнул и загорелся. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших из-за крушения вертолета.

