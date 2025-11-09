Ученые из США выяснили, как майя предсказывали солнечные затмения

Майя предсказывали солнечные затмения с помощью календаря

Лингвист Джон Джастесон и археолог Джастин Лоури из США предложили новый подход к изучению того, как майя прогнозировали солнечные затмения. Им удалось разгадать, как с помощью математики древняя цивилизация предсказывала астрономические события. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Из-за испанской колонизации Южной Америки до сегодняшнего дня дошли только четыре иероглифических книги майя. Дрезденский кодекс, составленный, по мнению ученых, в XI или XII веке включает в себя информацию и о солнечных затмениях. Причем раньше специалисты так и не могли понять, как древним астрономам удавалось с такой точностью предсказывать космическое явление.

Известно, что специалисты по календарю майя, известные как «хранители дней», могли предсказывать солнечные затмения в течение 700 лет. Современные ученые долгое время не могли понять принцип действия таблицы, охватывающей 405 лунных месяцев, которая входит в Дрезденский кодекс.

Ранее специалисты полагали, что отсчет обнулялся каждый раз, когда достигалась 405-я позиция. Однако Джон Джастесон и Джастин Лоури пришли к выводу, что при составлении новой таблицы могли возникать непредвиденные затмения, да и расхождения по времени только накапливались. Ученые предположили, что составление новой таблицы начиналось на 358-м месяце действия текущей на тот момент. При таком подходе расчеты опережают фактическое событие всего на 2 часа 20 минут.

Кроме того, иногда для выравнивания расчетов новую таблицу могли начинать на 223-м месяце, что давало поправку примерно в десять часов.

Ученые пришли к выводам, что при таком подходе майя могли точно прогнозировать все солнечные затмения, которые происходили на их территории с 350 по 1150 год нашей эры. К тому же эта таблица может работать неограниченное количество лет, так как компенсирует изменения. При этом отклонение за 134 года составляет менее 51 минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как скромный советский ученый нашел ключ к древнейшей загадке цивилизации майя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.