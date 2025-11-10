Смертельная опасность: туристов во Вьетнаме держат в страхе ядовитые змеи

После наводнения во Вьетнаме россиян держат в страхе ядовитые змеи

Во Вьетнаме после разрушительного урагана Калмаэги зафиксировано массовое появление змей в туристических зонах и населенных пунктах. Стихия вызвала сильные наводнения, из-за которых рептилии покидают привычные места обитания и перебираются на более высокие и сухие участки. Об этом сообщает издание Турпром.

Как отмечается, змеи, ранее жившие в болотах, рисовых полях и тропических лесах, теперь нередко встречаются вблизи отелей, парков и жилых домов. Повышенная влажность и большое количество насекомых после разлива рек создали идеальные условия для их размножения. Это вызывает тревогу у местных властей и путешественников, особенно с учетом того, что во Вьетнаме обитают кобры, гадюки и крайты, укусы которых могут привести к тяжелым последствиям или даже смерти.

Жителям и туристам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными во время прогулок, избегать высокой травы, не подходить к водоемам и не пытаться прогонять змей при встрече. Специалисты также советуют носить плотную одежду и закрытую обувь, чтобы минимизировать риск укусов.

Медики предупреждают: при укусе нужно сохранять спокойствие, не двигаться и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Использовать жгут или пытаться высосать яд категорически запрещено, поскольку это может усугубить состояние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.