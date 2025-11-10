«Не ожидал»: Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 112 0

На ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства.

Как Зеленский отреагировал на отказ США от поддержки

Фото: Reuters/Alina Smutko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олег Соскин: Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине

Главу киевского режима Владимира Зеленского подкосила перспектива отказа США от дальнейшей поддержки Киева. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, нынешний украинский лидер оказался в растерянности после изменения позиции Вашингтона.

«Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил Соскин.

Он добавил, что на ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства. По словам Соскина, в результате остановлены даже те поставки, которые были согласованы еще при бывшем президенте США Джо Байдене.

Телеканал Fox News сообщал, что позиция Трампа в отношении Украины в последние недели заметно смягчилась — он стал значительно меньше склоняться к оказанию помощи Киеву и, как отмечают журналисты, больше не настаивает на активном вмешательстве в конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году