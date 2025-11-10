«Прекращайте общение!» — какие фразы выдают мошенников с дипфеками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Аферисты используют технологии искусственного интеллекта для создания реалистичных поддельных изображений, видео или аудио.

Как быстро распознать мошенника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

МВД: мошенники используют определенный набор фраз при аферах с дипфейками

Мошенники, использующие дипфейки, часто применяют определенные фразы, чтобы выманить у россиян персональные данные и доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом 10 ноября сообщили в МВД России, передает ТАСС.

Правоохранители уточнили, что подобные обманные схемы нередко сопровождаются эмоциональными обращениями. Среди наиболее распространенных фраз названы: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

Кроме того, аферисты нередко используют дипфейки, изображая руководителей граждан. В таких случаях может прозвучать сообщение: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — предупредили в МВД.

Ведомство ранее сообщало о том, что мошенники все чаще размещают фальшивые объявления, связанные с финансовыми услугами, легким заработком и коммунальными вопросами. Кроме того, злоумышленники активно распространяют листовки с QR-кодами.

