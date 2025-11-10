От бухгалтера до аудитора: каких финансовых специалистов готовят в Москве

Международный день бухгалтерии отмечается 10 ноября. Квалифицированные финансовые специалисты сегодня нужны практически в каждой организации — от школ и медицинских учреждений до крупных компаний и малого бизнеса.

«Финансовая сфера входит в число наиболее стабильных и востребованных направлений на рынке труда. Высокий спрос на специалистов объясняется активным развитием розничных и корпоративных банковских продаж, а также расширением клиентского сервиса. В агрегированной базе центра “Профессии будущего” представлено свыше 16 тысяч вакансий в финансовой сфере. Наибольший спрос отмечается на клиентских и финансовых менеджеров, а также на бухгалтеров. Все ключевые специальности москвичи могут освоить в нашем центре по коротким программам обучения, чтобы быстро начать карьеру в перспективной сфере», — рассказала Елена Дурнева, заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего».

От финансового менеджера до аудитора

Работодателям нужны специалисты с практическими навыками, которые могут с первого дня работать с современными цифровыми инструментами и быстро адаптироваться к задачам.

Взрослые москвичи могут получить востребованную специальность в финансовой сфере не более чем за три месяца в центре «Профессии будущего». Например, слушателей программы «Бизнес-аналитик» учат не только описывать процессы, но и формулировать технические задания для автоматизации, работать с базами данных и принимать управленческие решения. В направлении «Финансовый менеджер» отрабатывают на практике полный цикл управления деньгами компании — от составления платежного календаря и бюджетирования до сложного финансового анализа и оценки инвестиционных проектов.

На инновационной площадке центра практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках создали специализированный цех «Деньги». Обучение построено так, чтобы слушатели осваивали полный цикл бухгалтерских операций — от формирования первичных документов до автоматизированного учета и расчета финансовых показателей. Ученики выполняют те же задачи, что и в реальной организации, и выходят на рынок труда с полноценным практическим опытом. Цех оснастили современной техникой: персональными компьютерами с предустановленной программой «1С: Предприятие», принтерами и сканерами для работы с договорами и отчетностью.

Слушатели программы «Бухгалтер. 1С: Предприятие» учатся работать в современной цифровой бухгалтерии: вести учет в системе «1С: Предприятие», оформлять первичную документацию, начислять выплаты, формировать платежи, готовить отчетность и взаимодействовать с контролирующими органами. Программа позволяет получить навыки, необходимые для работы в отделе бухгалтерии любой организации.

Программа «Аудитор» формирует навыки проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций. Слушатели изучают стандарты и инструменты аудита, анализируют бухгалтерскую и налоговую отчетность, выявляют ошибки и несоответствия, учатся оценивать финансовые риски и готовить рекомендации по улучшению процессов учета. Освоив профессию, выпускники могут работать во внутренних службах контроля или в аудиторских компаниях.

После прохождения обучения карьерные наставники центра организуют собеседования с ведущими работодателями столицы. Среди партнеров службы занятости Москвы — более трех тысяч компаний.

Обучение в колледжах

В столице можно освоить специальность «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в семи учебных заведениях среднего профессионального образования. Это Московский колледж бизнес-технологий, Московский образовательный комплекс «Запад», колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Московский технологический колледж имени И.А. Лихачева, финансовый колледж № 35, а также политехнический колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина.

Студенты осваивают навыки ведения бухгалтерского учета, учатся начислять и перечислять налоги и сборы, выполнять операции в облачных сервисах «1С» и работать с отчетностью. После выпуска они могут трудиться в области как учета товарно-материальных ценностей, так и первичной документации, а также по другим направлениям.



Среди других направлений сферы финансов и торговли, которым можно обучиться в столичных колледжах, — «Торговое дело», «Финансы» и «Банковское дело». Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях доступна на сайте «Колледжи Москвы».

Как отметил Сергей Собянин в стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года, город предлагает каждому москвичу и жителям других регионов развить свой кадровый потенциал и успешно встроиться в крупнейший рынок труда нашей страны. Для этого столица создает современную образовательную инфраструктуру для взрослых и детей по широкому спектру программ обучения. Эта работа будет продолжена.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из них расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры «Моя работа» открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1 и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

В центре «Профессии будущего» (улица Щепкина, дом 38, строение 1) максимум за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

