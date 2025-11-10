В 2026 году в России вырастет максимальный размер больничного пособия

Дарья Орлова
Повышение выплат продлится в течение трех лет.

Максимальный размер выплат на больничном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России максимальный размер больничного пособия вырастет до 6,8 тысяч рублей

Максимальный размер больничного пособия в России с 2026 года составит 6827 рублей 40 копеек в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В ведомстве пояснили, что рост дневной выплаты для работников составит примерно 1200 рублей. Повышение предусмотрено проектом бюджета СФР на ближайшие три года и связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

Согласно планам фонда, в 2027 году максимальный размер больничного достигнет 7860 рублей 27 копеек, а в 2028 году — 8489 рублей 4 копейки.

В СФР также отметили, что данные об открытии и закрытии больничных поступают напрямую от медицинских учреждений, а недостающую информацию запрашивают у работодателей через систему «Социальный электронный документооборот». Все уведомления о ходе начисления пособий направляются гражданам через портал «Госуслуги».

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на документы фонда, больничный лист не подлежит оплате, если сотрудник, оформивший его по основному месту работы, продолжает трудиться по совместительству и получает за это доход, в том числе при выполнении задач дистанционно.

