В Екатеринбурге директор магазина убил подчиненную и ранил двоих гостей

В Екатеринбурге утром 10 ноября 27-летний мужчина, директор одного из сетевых магазинов, убил 52-летнюю женщину в ее квартире на улице Бородина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Во время застолья между подозреваемым и погибшей, которая была его подчиненной, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей смертельные ножевые ранения. В квартире кроме них находилась дочь погибшей, которую мужчина не тронул.

После убийства мужчина вышел из квартиры и напал в супермаркете на двух других гостей, мужчину и женщину, нанеся им телесные повреждения. Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Подозреваемого задержали на улице. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» двух лиц.

По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В управлении МВД Екатеринбурга сообщили, что он является директором магазина «Монетка». Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые проверки.

