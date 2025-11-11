Долгожданное возвращение? Сможет ли McDonald’s вытеснить «Вкусно и точка»

Бизнесмен Богомолов: McDonald’s может вернуться в Россию

Американская сеть быстрого питания McDonald’s может вернуться в Россию на фоне сообщений о регистрации ряда товарных знаков компании в Роспатенте. Об этом в беседе с aif.ru заявил эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов.

По его словам, в будущем любимый многими фаст-фуд можно вернуться, однако такая вероятность небольшая. Все дело — в сумме выкупа, которая будет огромной. К тому же, «Вкусно — и точка» показывает стабильность.

Эксперт добавил, что новая компания стала чуть ли не примером самодостаточности российской экономики и импортозамещения в медиапространстве.

До этого McDonald’s зарегистрировала семь товарных знаков в России. Среди них — «Биг тейсти», «Роял чизбургер», Big Mac и другие. Некоторые из них содержат фирменную букву «М» перед основным названием.

McDonald’s ушел из России в 2022 году, сославшись на операционные и логистические трудности. В марте компания закрыла свои рестораны по всей территории страны, а спустя два месяца стало известно об окончательном уходе с рынка. Сеть продали Александру Говору, она открылась под новым брендом «Вкусно — и точка» в июне того же года. По условиям сделки, McDonald’s имеет право выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

