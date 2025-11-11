«Заступник сухопутных войск»: в Госдуме предложили причислить Суворова к лику святых
В 2030 году в России будут отмечать 300-летие со дня рождения великого полководца.
Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова
Депутат Шеремет: полководца Суворова нужно причислить к лику святых
Великого русского полководца Александра Суворова могут причислить к лику святых. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
«Считаю, что Суворов — это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ. Суворов по праву является заступником сухопутных войск, как адмирал Федор Ушаков, покровитель нашего флота», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что в наше время, когда российские бойцы защищают будущее России, это особенно актуально.
Шеремет также входит в состав оргкомитета, который подготавливает праздничные мероприятия в честь 300-летия со дня рождения великого полководца. Знаменательная дата будет отмечаться в 2030 году. Однако подготовка уже идет, в том числе обсуждается возможность открытия новых памятников.
Депутат подчеркнул, что именно Суворов научил наших солдат воевать не числом, а умением. Его непобедимый дух, любовь и вера в Россию и сегодня могут помочь нашим солдатам, уверен Шеремет.
