Бабушка и тетя помогли появиться на свет мальчику на обочине шоссе

В американском штате Калифорнии тетя и бабушка новорожденного малыша помогли появиться ему на свет. Все случилось на шоссе, когда они не успели добраться до больницы. Об этом сообщает Mirror.

Беременная девушка, почувствовав сильные схватки, позвонила своей матери и сестре и попросила отвезти ее в больницу. Во время движения по шоссе боли усилились и роды начались. Семья была всего в 15 минутах езды от больницы, но пришлось остановиться.

«Мам, остановись! У него голова снаружи!» — крикнула Алиссия.

Сьюзен пришлось выйти на обочину проверить и состояние дочери. Она увидела головку ребенка и поспешила помочь, просунув руки под спину дочери, чтобы облегчить роды. На помощь пришла и тетя малыша.

Вскоре после рождения мальчика на место прибыла скорая помощь вместе с отцом ребенка, который на момент начала схваток отсутствовал дома. Вместо они направились в больницу.

«Это так потрясающе. Меня трясет. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок — от волнения и радости», — поделилась с журналистами бабушка.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

