Продал за украинский паспорт: в ФСБ озвучили цель покушения на митрополита Шевкунова

Стали известны новые детали дела о попытке убийства митрополита Тихона Шевкунова. В ФСБ сообщили о ранее неизвестных фигурантах, а главное — впервые озвучена цель, которую преследовали организаторы покушения. В Киеве с его помощью собирались сорвать российско-американские переговоры. О том, что нашли силовики у несостоявшихся исполнителей теракта, расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Судя по белому домашнему халату, друг несостоявшегося диверсанта ожидал увидеть кого угодно, но только не оперативников ФСБ.

О том, кто он такой, красноречиво говорят фотографии, ленточки с украинским флагом и нацистскими лозунгами, которые были найдены во время обысков у него дома. Ничего удивительного: известно, что задержанный плотно общался с завербованным Киевом агентом Денисом Поповичем. Тот пытался организовать покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Задержания, обыски и допросы проходят сразу в нескольких регионах России: в Москве, Крыму и Псковской области. Оперативники узнают новые подробности покушения.

Поповича заслуженно называют Иудой. Мужчина давно приехал в Россию. Был священнослужителем, помощником митрополита Тихона, но продал наставника за украинский паспорт.

«Был завербован сотрудниками ГУР. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — рассказал подозреваемый Денис Попович.

Союзник нашелся быстро. Им оказался молодой клирик Никита Иванкович, он сходу согласился стать террористом.

«Был завербован в середине 2024 года спецслужбами Украины. Была поставлена задача: физическое покушение и устранение митрополита Крымского ихона», — рассказал подозреваемый Никита Иванкович.

Задача была в том, чтобы устроить теракт, в котором погибнет митрополит Тихон. В телефоне Иванковича оперативники нашли переписку с украинскими военными, которые отправили координаты тайника с самодельным взрывным устройством.

Бомба была хорошо замаскирована: обычный пакет из-под сока под завязку набили взрывчаткой. Иванкович и Попович должны были положить его под кровать митрополита Тихона в его московской резиденции.

После теракта исполнители должны были выехать из страны по поддельным паспортам, которые лежали в том же схроне, однако не успели даже забрать бомбу. Сотрудники ФСБ действовали на опережение.

Ни у кого не возникает вопроса почему именно Крымский митрополит Тихон стал целью украинских спецслужб. Он — видный общественный деятель, один из самых ярких представителей Русской Православной Церкви.

«Сама сущность, сам характер украинской государственности подразумевает антирелигиозность и антидуховный подход. Они бесы, они безбожники, они сатанисты. Поэтому сама онтологическая характеристика украинского режима — это борьба с духовностью, борьба с религией и борьба, конечно, с православием», — отметил политолог Алексей Ярошенко.

Уже известно, что над организацией теракта работала вся государственная машина Украины, однако спецслужбы Незалежной вновь потерпели неудачу.

