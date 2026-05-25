В ДНР погибли семь человек в результате атаки беспилотников ВСУ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Еще 15 человек пострадали.

Атака беспилотников ВСУ на ДНР 25 мая 2026 — сколько погибло

Фото: © РИА Новости/Омар Шапиев

Атака беспилотников на регионы России

Семь человек, в том числе два ребенка, погибли в результате массированных атак со стороны ВСУ в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем в Telegram-канале.

Отмечается, что семья из четырех человек, включая двоих детей, погибла при атаке дрона на автомобиль «Нива» в Горловке. Также в результате атаки беспилотников погибли: один человек в Макеевке, один — в Дебельцеве, еще один — в Савельевке городского округа Дебальцево. В Савельевке также ранена женщина.

В Горловке из-за киевской агрессии пострадали восемь человек, включая трех медиков, в Енакиеве, Донецке, Селидове, Пантелеймоновке — по одному, в Васильевке Старобешевского округа — двое.

Кроме того, повреждены четыре дома, столько же объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и три легковых автомобиля.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Пушилин выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее в этот же вечер, 25 мая, дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области во время тушения пожара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атака беспилотников на регионы России
