В ДНР погибли семь человек в результате атаки беспилотников ВСУ

Еще 15 человек пострадали.
Фото: © РИА Новости/Омар Шапиев
Семь человек, в том числе два ребенка, погибли в результате массированных атак со стороны ВСУ в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем в Telegram-канале.
Отмечается, что семья из четырех человек, включая двоих детей, погибла при атаке дрона на автомобиль «Нива» в Горловке. Также в результате атаки беспилотников погибли: один человек в Макеевке, один — в Дебельцеве, еще один — в Савельевке городского округа Дебальцево. В Савельевке также ранена женщина.
В Горловке из-за киевской агрессии пострадали восемь человек, включая трех медиков, в Енакиеве, Донецке, Селидове, Пантелеймоновке — по одному, в Васильевке Старобешевского округа — двое.
Кроме того, повреждены четыре дома, столько же объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и три легковых автомобиля.
Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Пушилин выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее в этот же вечер, 25 мая, дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области во время тушения пожара.
