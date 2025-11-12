«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Шансон подействовал на нее умиротворяюще.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Жительницу Самарской области во время поездки на такси не устроила музыка в автомобиле. Из-за этого она пригрозила водителю мачете. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Сначала поездка проходила спокойно, однако ситуация резко изменилась, когда пассажирка услышала непонравившуюся песню.

«Мне не нравится такая музыка. Я говорю, мне не нравится такая музыка!» — кричала она, угрожая лезвием водителю такси.

Мачете женщина достала из рюкзака, после чего таксист от испуга скинул ремень безопасности, чтобы при необходимости быстро покинуть автомобиль. Злоумышленница попросила включить ей шансон и даже назвала радиостанцию.

Когда заиграла желанная музыка, агрессия пассажирки сменилась умиротворением. После этого она спокойно уточнила пункт назначения.

«Вы в курсе, куда мы едем? Мы едем на кладбище», — сказала она.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает, что по инциденту уже проводится проверка.

