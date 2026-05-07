На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы

У девочки врожденная аномалия слуха.

Услышать мир по-новому, стать звездой школьного театра, а еще носить сережки — сегодня очень мечтает пятилетняя Ева из Кировской области. У девочки врожденная аномалия слуха. Но до полноценной и здоровой жизни — всего один шаг. Столичные врачи готовы провести сложную операцию и восстановить слух. И мы с вами можем приблизить это чудо.

Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640 или отсканируйте QR-код на экране.

Еве пять лет, и больше всего на свете она любит петь. Особенно если старший брат Егор готов подыграть.

Но при незнакомых взрослых она стесняется. Спеть нам так и не решилась, а ведь видно — очень хотелось. Ева вообще девочка довольно замкнутая.

«Спрашивала, почему у Егора два ушка, а у меня одно. Мы всегда говорим, что это твоя особенность, все разные. Ничего в этом страшного и некрасивого нет», — поделилась мама Евы Анна Мамаева.

Диагноз Еве поставили сразу после рождения — полная атрезия наружного слухового отверстия. Одно ухо у девочки развилось нормально. Второе — нет, им она не слышит.

«Это аномалия развития раковины ушной и отсутствие слухового прохода — отсутствие отверстия, через которое звук попадает к органу слуха. Это третья степень — то есть это серьезная аномалия», — объяснил вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Сейчас Ева ходит в детский сад. Там даже участвует в постановках. Читает стихи, поет.

«Она с рождения, она не знает, что должно быть по-другому, она вполне нормально реагирует. За дочь горжусь, она суперспортивная, суперинтересная», — сказал папа Евы Павел Мамаев.

Недавно домой купили аквариум с экзотическими рыбками. Теперь Ева очень серьезно объясняет брату, что красный цвет, оказывается, тоже бывает разный.

Но Ева скоро пойдет в школу. Она и так застенчивая. А все мы знаем: если какой-то одноклассник внешне отличается от других, ему будет, мягко говоря, не просто. Дети бывают очень жестоки. К тому же, слышать только одним ухом — опасно, особенно для ребенка.

«Она, когда не видит человека или объект, от которого идет звук, она не понимает, с какой стороны — спереди, сзади. Если машина едет, она может не услышать вовремя или не понять, с какой стороны едет машина», — рассказала мама Евы Анна Мамаева.

Но главное — орган слуха сохранен. Теперь до него нужно проложить слуховой канал и воссоздать барабанную перепонку. Ухо заменит специальный эндопротез, да так, что от настоящего не отличишь. Все это сложная операция, но московские врачи готовы ее провести.

«Ухо будет иметь и чувствительность, и, может быть, серьги даже барышня будет носить, когда подрастет. Мы очень на это рассчитываем», — отметил вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

А семья Евы рассчитывает на нашу с вами помощь. 1 658 000 рублей стоит операция. Семье с двумя детьми из небольшого городка в Кировской области не потянуть.

«Я бы хотела, чтобы у Евы была возможность чувствовать себя полноценной, красивой, уверенной в себе. Но для этого нам требуется помощь. Потому что для нас это большая сумма», — поделилась мама Евы Анна Мамаева.

Операция восстановит слух Еве полностью. До нормальной жизни ребенка — вот он, один шаг. И помочь его сделать можем мы с вами.

Давайте вместе поможем Еве. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 4640. Большое вам спасибо!

