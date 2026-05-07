Российские артиллеристы сорвали подвоз боеприпасов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Техника противника была обнаружена операторами дронов и уничтожена ударами САУ 2С1 «Гвоздика».
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток» сорвали подвоз боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили транспорт противника, направлявшийся к украинским опорным пунктам. Координаты целей были оперативно переданы артиллеристам.
После получения данных расчеты нанесли серию ударов по выявленной технике. Корректировка огня и контроль поражения велись в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА.
В результате удара были уничтожены боекомплект и сопровождавшая груз живая сила ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
