Подросток нанес матери 46 ножевых ранений и сделал селфи с ее телом

|
Диана Кулманакова
В квартире также находилась новорожденная дочь жертвы.

Подросток убил мать и сделал селфи с ее телом в США

Фото: www.globallookpress.com/Wu Xiaoling

В американском штате Флорида 13-летний подросток обвиняется в убийстве своей 39-летней матери. Юноша напал на женщину, пока она спала. Об этом сообщает People.

По данным следствия, подросток нанес 46 ножевых ранений своей матери. В квартире также находилась новорожденная дочь жертвы — она не пострадала.

Как установили прокуроры, сразу после нападения подросток сделал несколько фотографий в комнате, а затем отправил их своему другу. Тот поначалу решил, что кадры — розыгрыш, но позже понял, что это произошло на самом деле.

«Вскоре после этого обвиняемый сфотографировал тело своей матери в луже крови вместе с пистолетом. Обвиняемый также сделал „селфи“ с рукой, покрытой кровью», — говорится в ходатайстве.

Менее чем через десять минут после отправки снимков злоумышленник сам позвонил в 911 и сообщил о случившемся. Прибывшие полицейские задержали его; в протоколе отмечено, что от спальни к входной двери вели кровавые следы.

Следствие также изучает переписку подростка, в которой он незадолго до трагедии обсуждал персонажа Джейсона Вурхиза из серии фильмов «Пятница, 13-е». Однако прямой связи между этим и преступлением прокуратура пока не проводит.

Защита пытается представить мужа жертвы альтернативным подозреваемым, однако прокуратура заявляет, что на момент трагедии он находился в Грузии и имеет подтвержденное алиби.

Юноша не признал себя виновным в убийстве. На конец ноября назначено судебное заседание по ходатайству защиты, а сам подросток остается под стражей и ждет дальнейших решений.

