Возрождение автопрома: презентация Aurus Senat в рамках ПМЭФ

Зампред правительства РФ Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Беглов рассказали о роли нового премиального автомобиля в развитии промышленного суверенитета.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Мантуров: Aurus закрыл потребность российского рынка в премиальном автомобиле
Успех марки автомобилей Aurus ознаменовал возрождение российского автопрома. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на презентации автомобиля Aurus Senat 900 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кадры с презентации публикует 5-tv.ru.
«Под руководством правительства Российской Федерации, Дениса Валентиновича (Мантурова, первого заместителя председателя правительства РФ — Прим. Ред.), по поручению президента Владимира Владимировича Путина мы начали возрождать наш автопром», — сказал Беглов.
Вице-премьер Мантуров лично принял участие в презентации.
«Senat закрывает потребность в автомобиле представительского класса», — отметил Денис Валентинович.
Зампред правительства отметил, что после ухода западного производителя Toyota в Санкт-Петербурге освободился завод, который в 2023 году было решено переоснастить под выпуск Aurus.
Ранее на ПМЭФ — 2026 показали российские автомобили представительского и класса люкс Aurus, кадры эксклюзивно публиковал 5-tv.ru.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.
Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.
Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.
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