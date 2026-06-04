Фрадков заявил о высоких результатах российских легкоатлетов вопреки санкциям

Глава ВФЛА Фрадков: российская легкая атлетика конкурента даже под санкциями

Российские легкоатлеты продолжают показывать высокие результаты, несмотря на международные ограничения в виде санкций. Об этом заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков на сессии «Навстречу Олимпиаде-2028» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, по итогам зимнего сезона 2026 года в помещениях сразу пять российских спортсменов вошли в топ-рейтинг World Athletics по результатам. Фрадков назвал это серьезным достижением для отечественной легкой атлетики.

«По итогам сезона, зимнего сезона, в помещениях 2026 пять атлетов из России вошли в топ-рейтинг World Athletics по результатам. Это большой результат», — отметил Фрадков.

В числе лидеров он выделил спортсменов Даниила Лысенко, который специализируется в прыжках в высоту, и Полину Кнороз, выступающую в прыжках с шестом. Как отметил глава ВФЛА, российские спортсмены занимали первые и вторые места в международных рейтингах.

Также Фрадков подчеркнул, что федерация продолжает системную подготовку атлетов, которая состоит как из домашних, так и из зарубежных сборов. Российские легкоатлеты тренируются, в частности, в Киргизии, Турции и Кении.

«Это проведение совместных зарубежных, совмещение домашних и зарубежных сборов. Это нам не мешает делать. Это и Кыргызстан, и Турция, и Кения», — сказал президент ВФЛА.

По его словам, результаты такой работы уже заметны. Фрадков привел пример боксера Владимира Никитина, который после сборов в Киргизии на среднегорье побил рекорд России в марафоне. Предыдущее достижение держалось 15 лет.

Помимо этого, глава ВФЛА отметил, что российская легкая атлетика сохраняет конкурентоспособность и продолжает подготовку к будущим международным стартам, в том числе на Олимпийских играх 2028 года.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его в этом году принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Организатором форума выступает фонд «Росконгресс». ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На несколько дней Санкт-Петербург становится площадкой для обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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