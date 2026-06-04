Лето наступило: какая погода будет в Москве в выходные

Сильных дождей стать не стоит, как и холодных ночей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптик Ильина: в выходные в Москве воздух прогреется до 21-26 градусов
Жителей Москвы в предстоящие выходные ждет по-настоящему летняя погода. Специалиста прогностического центра «Метео» Александра Ильина рассказал aif.ru, что воздух прогреется до комфортных 21-26 градусов тепла. Никаких серьезных дождей при этом не прогнозируется.
Ночные температуры тоже порадуют — от 10 до 15 градусов. Однако в пятницу и субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь преимущественно в области, но не в самой Москве.
Ветер в субботу все равно будет, но слабым, что очень подходит для прогулок.
Атмосферное давление при этом на протяжении нескольких дней останется стабильным — в пределах 749–751 миллиметра ртутного столба.
Правда, расслабляться рано: синоптик предупреждает, что настоящей 30-градусной жары в Московском регионе пока не ожидается.
По предварительным прогнозам, в понедельник и вторник температура останется в пределах 23-25 градусов. А вот ближе к среде возможно небольшое похолодание — до 18-20 градусов, но это пока предварительные данные.
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