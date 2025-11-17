People: Пассажир заставил самолет приземлиться из-за бомбы в багаже его жены

Рейс американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после того, как один из пассажиров заявил, что в чемодане его жены находится бомба. Об этом сообщает People.

На борту находились 119 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры были вынуждены покинуть самолет, а правоохранительные органы провели обыск с участием собак-ищеек. На место вызвали ФБР, которое проводит расследование.

Представители авиакомпании отметили, что пассажир заявил о наличии на борту взрывного устройства в багаже своей жены. Была запрошена помощь правоохранительных органов, после чего мужчину сняли с рейса.

«Рейс 380 авиакомпании United Airlines, следовавший из Далласа в Чикаго, благополучно приземлился в Сент-Луисе из-за потенциальной угрозы безопасности. Правоохранительные органы провели досмотр и проверили самолет. Рейс вылетел из Сент-Луиса днем того же дня и с тех пор приземлился в Чикаго», — заявили в авиакомпании.

За последние месяцы подобные инциденты происходили на других рейсах: в сентябре пассажирка заявила о бомбе на борту, а в июле мужчина утверждал, что его ноутбук является взрывным устройством. Все случаи расследуются правоохранительными органами, однако о реальной угрозе не сообщается.

