Приступы тошноты: принц Уильям заболел от беспокойства из-за интервью Гарри

Диана Кулманакова

Будущий король боялся за безопасность семейных тайн.

Принц Уильям испытывал состояние, близкое к паническому, и серьезно заболел от тревоги перед выходом скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщил портал The Blast.

Согласно данным из новой биографии Кейт Миддлтон, написанной Кристофером Андерсеном, будущий король был изнурен неопределенностью. В течение недели перед эфиром он страдал от приступов тошноты.

Супруга принца отмечала, что он был слишком подавлен, чтобы думать о приеме пищи. Уильям опасался того, какие именно семейные тайны могут стать достоянием общественности.

В ходе самого интервью опасения принца частично подтвердились. Гарри и Меган затронули крайне чувствительные темы, включая конфликт между Кейт и Меган из-за платья принцессы Шарлотты, а также обвинения в расизме внутри монаршей семьи.

Принц Гарри открыто признал, что его отношения с братом зашли в тупик и полны взаимных обид.

На текущий момент принц Уэльский занимает жесткую позицию в отношении родственников, проживающих в США. Он настаивает на том, чтобы герцоги Сассекские прекратили монетизировать свой королевский статус и начали нести ответственность за свои публичные заявления.

Источники из окружения дворца указывают, что Уильям считает своего младшего брата человеком, которому невозможно доверять.

В качестве ответа на активность Гарри и Меган, которые недавно посетили Австралию с рядом коммерческих мероприятий, Уильям и Кейт планируют свой собственный официальный визит на континент. Ожидается, что эта поездка состоится вместе с тремя их детьми и станет первой миссией такого масштаба за последние десять лет.

Несмотря на слухи о возможном примирении, эксперты полагают, что Уильям не готов простить предательство, которое он считает глубоко личным оскорблением своего достоинства и чести всей семьи.

