«Кухня Победы»: что готовили на 9 Мая с 1940-х до 1990-х

День Победы — это праздник, объединяющий разные поколения за одним столом. Семьи собираются и вспоминают своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Праздничное меню менялось каждое десятилетие, какие блюда подавали на стол с 1940-х до 1990-х — в материале 5-tv.ru.

1940-е — скромный стол

В первые послевоенные годы День Победы отмечали скромно, а основным блюдом нередко становилась солдатская каша — сытная и простая. В армии традиция готовить кашу на мясном бульоне или с тушенкой существовала давно, а в народе ее часто называли «суворовской» в честь полководца, который, по легенде, приказал варить вместе остатки разных круп, чтобы накормить солдат без потерь времени и продуктов.

Чаще всего за основу солдатской каши берется гречневая крупа и тушенка, но существуют и другие рецепты этого блюда.

5-tv.ru

Ингредиенты:

• гречневая крупа (один стакан);

• говяжья тушенка (одна банка весом около 300 г);

• репчатый лук (одна штука);

• морковь (одна штука);

• вода (два стакана);

• соль и черный перец (по вкусу).

Лук необходимо мелко нарезать, а морковь натереть на крупной терке. Овощи обжариваются на растительном масле до появления золотистого цвета. К ним добавляется тушенка, которую предварительно следует размять вилкой.

Смесь обжаривается еще примерно три минуты. Затем промытую гречку засыпают к овощам и мясу, добавляют воду и специи, и доводят все до кипения. После этого огонь убавляется до минимума. Каша томится под крышкой 15–20 минут, пока вода полностью не впитается. Перед подачей блюду дают настояться еще несколько минут.

Помимо каши, в 1940-х годах на праздничный стол ставили отварной картофель и тушеное мясо. Если была возможность, готовили простые салаты из овощей.

1950-е — разнообразие в меню

С началом 1950-х годов жизнь в стране начала стабилизироваться, что отразилось и на праздничном меню Дня Победы. В это десятилетие блюда на столах стали разнообразнее, а в честь памятной даты начали готовить знаменитые салаты «Оливье» и «Селедка под шубой».

5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Советский вариант «Оливье» включал в состав доступные продукты:

• картофель (четыре штуки);

• морковь (две штуки);

• яйца (пять штук);

• докторская колбаса (350 граммов);

• банка консервированного горошка;

• соленые огурцы (пять штук);

• репчатый лук (одна штука);

• майонез.

Процесс приготовления начинался с отваривания овощей «в мундире» и яиц вкрутую. Затем все ингредиенты нарезались одинаковыми мелкими кубиками, а лук мелко рубился, его также можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь. Все компоненты соединялись в большой емкости, заправлялись майонезом, солились и перчились.

Чтобы салат стал по-настоящему вкусным, ему давали настояться в холодильнике примерно два часа.

«Селедка под шубой» тоже пользовалась популярностью. Для приготовления этого блюда требуются:

• слабосоленая сельдь (лучше атлантическая или тихоокеанская, жирная);

• картофель (четыре штуки);

• морковь (две штуки);

• свекла (две штуки);

• репчатый лук (одна штука);

• майонез;

• яйца (две штуки).

Сначала овощи нужно отварить «в мундире», а яйца — вкрутую. Затем следует разделать сельдь и нарезать ее и лук мелкими кубиками. Картофель, морковь, свеклу и яйца натирают на терке.

Следующий шаг — выкладывание слоев следующим образом: картофель с солью и майонезом, затем сельдь с луком, потом морковь с майонезом и финальный слой тертой свеклы, также смазанный майонезом. Для сытности часто добавляли тертые вареные яйца.

Салат обязательно ставили в холодильник минимум на три часа, а лучше — на всю ночь, чтобы каждый слой успел пропитаться.

Помимо салатов, в 1950-е годы на День Победы было принято печь пироги. Популярными начинками были мясо, картофель и капуста.

1960-е — праздничное изобилие

В 1960-е годы празднование Дня Победы стало более масштабным. На столах появились сложные горячие блюда, а главным хитом стало «Мясо по-французски».

5-tv.ru

Ингредиенты:

• свинину или говядину (700 граммов);

• репчатый лук (три штуки);

• твердый сыр (200 граммов);

• майонез;

• картофель (пять штук);

• растительное масло;

• соль и черный перец (по вкусу).

Мясо нарезали пластами, отбивали и выкладывали в форму. Сверху засыпали кольцами лука и слоем нарезанного картофеля. Все это обильно смазывали майонезом и посыпали тертым сыром. Блюдо запекалось в духовке около часа до золотистой корочки.

Праздничный ужин в 60-е завершали десерты, такие как домашний торт «Наполеон» или «Птичье молоко».

1970-е — период ностальгии

В 1970-х годах праздничные столы вновь были заставлены классическими блюдами — пельменями, варениками и борщом, в советский период его готовили по особому стандарту.

5-tv.ru

Ингредиенты:

• говяжья грудинка на кости (500 граммов);

• свекла (три штуки);

• белокочанная капуста (150 граммов);

• картофель (три штуки);

• морковь (одна штука);

• репчатый лук (одна штука);

• томатная паста (30 граммов);

• уксус 3% (десять миллилитров);

• сливочное масло (20 граммов);

• чеснок (два зубчика);

• лавровый лист, перец горошком, соль.

Мясо для борща варили около двух часов. А вот секрет идеального цвета и вкуса заключался в отдельной подготовке овощей: свеклу тушили в сотейнике с маслом и каплей уксуса, а морковь с луком пассеровали с томатной пастой.

В кипящий бульон по очереди кидали картофель, капусту, а затем — зажарку. Перед подачей борщ обязательно настаивали под крышкой примерно два часа, чтобы вкус стал максимально насыщенным.

Кроме того, в праздничное меню также входили сладкие пироги с разными начинками, в основном — с ягодами и творогом.

1980-е — время экспериментов

В 1980-е годы на праздничном столе в честь 9 Мая начали появляться морепродукты и редкие экзотические фрукты.

При этом многие семьи начали отдавать предпочтение закускам, чтобы каждый мог выбрать то, что ему больше нравится.

5-tv.ru

1990-е — возвращение к истокам

После распада Советского Союза пиршества в честь Дня Победы стали редкостью, и многие семьи вновь вернулись к простым и доступным рецептам.

На праздничных столах снова появились блюда из картофеля, домашние закрутки и та самая солдатская каша.

© РИА Новости/ Павел Лисицын

Приготовив на праздник солдатскую кашу по рецепту 40-х или классический советский салат, можно легко воссоздать тот самый «бабушкин стол» и сегодня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.