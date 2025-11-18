Нострадамус предсказал новую чуму, метеорит и войну в Европе к концу 2025 года

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Некоторые пользователи предполагают завершение конфликта на Украине.

Что предсказал Нострадамус на ближайшие годы

Фото: www.globallookpress.com

По мере приближения 2026 года в сети нарастает паника из-за новых интерпретаций пророчеств Нострадамуса. Согласно популярным трактовкам, французский астролог XVI века предвидел масштабные потрясения — от новой пандемии и внутренних войн в Англии до падения метеорита на Землю. Об этом сообщает Mirror.

В вирусных публикациях цитируют строки о «конце долгой войны», которые некоторые связывают с российско-украинским конфликтом. При этом следующее четверостишие интерпретируют как предупреждение о начале новых европейских войн и возвращении «великой чумы».

Среди распространенных трактовок встречаются следующие утверждения:

  • Землю ожидает удар астероида;
  • Европу ждут «жестокие войны», включая внутренние конфликты в Великобритании;
  • Человечество столкнется с новой пандемией, описанной как «возврат великой чумы».

Некоторые СМИ цитируют строки, которые называют «предвестием падения огненного шара из космоса» и возможного «конца эпохи западных держав».

По словам исследователей, ажиотаж вокруг «пророчеств» рассказывает больше о коллективных страхах людей, чем о самом Нострадамусе. Эксперт по паранормальным интерпретациям Джоанна Джонс отмечает, что тексты астролога были написаны метафорическим языком и допускают бесконечное количество толкований.

«Многие его пророчества постоянно перерабатываются под современные страхи. Паника, которую мы видим, — это реакция общества, а не отражение буквального предсказания», — подчеркивает она.

Историки и аналитики напоминают: всплеск интереса к Нострадамусу происходит регулярно, особенно на фоне тревожной геополитической обстановки. Научных оснований считать его четверостишия прогнозами будущего нет, однако они продолжают оставаться одним из самых популярных культурных феноменов.

