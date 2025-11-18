Суд взыскал с Деревянко и его партнера более 13 миллионов рублей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Дело возбудили еще в 2023 году.

За что суд взыскал с Деревянко более 13 миллионов рублей

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Измайловский районный суд Москвы принял решение о взыскании крупной денежной суммы с актера Павла Деревянко и криптоинвестора Григория Мулузяна. С ответчиков солидарно взыскано более 13 миллионов рублей задолженности по договору займа в пользу бизнесмена Сергея Николенко. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа составившую более 13 миллионов рублей» — отмечается в официальном заявлении судебной пресс-службы.

Помимо основной суммы долга с Деревянко и Мулузяна также взысканы накопившиеся проценты по займу неустойка и судебные расходы. Это увеличивает общий размер финансовых требований к ответчикам хотя точная итоговая сумма в сообщении не уточняется.

Данное дело не является первым юридическим проблемам для бизнес-партнера актера. Еще в ноябре 2023 года сообщалось что в отношении Григория Мулузяна летом того же года возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается и может повлиять на дальнейшее развитие гражданского судопроизводства.

По данным средств массовой информации к правоохранительным органам обращался предприниматель вложивший средства в криптокомпанию связанную с Деревянко. Он заключил три договора займа с актером и Мулузяном вложив более 1 миллиона рублей но не получил обещанной прибыли. Позже выяснилось что обманутых инвесторов значительно больше а общая сумма требований к Деревянко достигала 35 миллионов рублей.

Адвокат актера Евгений Розенблат ранее заявлял что его клиент сам является потерпевшим в этой ситуации. Он настаивал на том что все выдвинутые обвинения не соответствуют действительности а Деревянко стал жертвой неправомерных действий своего бизнес-партнера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро, виски и продукты
23:15
«Двойная природа»: опасные районы Таиланда, о которых не говорят туроператоры
23:00
Россиянам напомнили, за какие медицинские услуги придется заплатить
22:55
Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова
22:46
«Как разряженный аккумулятор»: почему мы злимся из-за мелочей
22:40
ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского

Сейчас читают

«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году