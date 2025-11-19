Ермак собрался в Лондон после отмены переговоров с Уиткоффом в Турции

С какой целью глава офиса Зеленского собрался в Британию, не сообщается.

Переговоры Стива Уиткоффа и Ермака в Турции внезапно отменили. Журналист The Economist написал, что спецпредставитель Трампа, вероятно, даже не осознает масштаб скандала, который разразился в Киеве. И теперь Вашингтон старается уйти в сторону.

На этом фоне появились слухи о новых зарубежных похождениях Андрея Ермака. Теперь глава офиса Зеленского якобы летит в Лондон на встречу с Залужным. Правда, с какой целью, пока не сообщается.

В Киеве тем временем масла в огонь коррупционного скандала подливает детектив НАБУ. По его словам, антикоррупционное ведомство давно следит за украинскими госкорпорациями в разных сферах, и что за Миндичем стоят еще более влиятельные люди. Так что в деле могут появиться новые имена.

