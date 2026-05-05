Сотрудники ТЦК похитили священника в Закарпатье

Эфирная новость 38 0

Люди вышли на улицы в знак протеста.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скандал разгорается в Закарпатской области Украины. Там сотрудники ТЦК похитили священника. Его судьба неизвестна. В знак протеста десятки жителей вышли на улицы и заблокировали движение.

Недовольство среди местных растет. Все потому, что именно здесь компактно проживают этнические венгры, у многих из них двойное гражданство — Венгрии и Украины. Будапешт неоднократно указывал на ущемление их прав и требовал не отправлять представителей меньшинства в зону боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине депутаты Верховной Рады предложили распустить ТЦК. Причина — страх людей перед военкомами, а также тотальная коррупция и участившиеся драки с их участием. В Киеве силовики набросились на гражданского, а когда ему на помощь пришли прохожие, схватились за оружие. В Ровно военком начал палить в воздух при задержании уклониста.

Также посетители фитнес-клуба выпрыгивали из окон из-за налета военкомов. Коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным, тогда как попытки сопротивляться в одиночку чаще всего оказываются неудачными

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Чувство использованности: технологически гиганты начали заменять сотрудников ИИ 
11:13
Ракетная опасность: в Чувашии могут ввести режим ЧС после из-за атак ВСУ
11:02
«Очень странные дела» и «След»: какие сериалы россияне смотрели в начале 2026 года
11:00
Неправильные пчелы: российские пасечники бьют тревогу из-за импортных насекомых
10:46
ВСУ используют заградотряды в Сумской области
10:38
Семена борщевика и «бешеного огурца» могут исчезнуть с маркетплейсов

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео