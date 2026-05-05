Скандал разгорается в Закарпатской области Украины. Там сотрудники ТЦК похитили священника. Его судьба неизвестна. В знак протеста десятки жителей вышли на улицы и заблокировали движение.

Недовольство среди местных растет. Все потому, что именно здесь компактно проживают этнические венгры, у многих из них двойное гражданство — Венгрии и Украины. Будапешт неоднократно указывал на ущемление их прав и требовал не отправлять представителей меньшинства в зону боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине депутаты Верховной Рады предложили распустить ТЦК. Причина — страх людей перед военкомами, а также тотальная коррупция и участившиеся драки с их участием. В Киеве силовики набросились на гражданского, а когда ему на помощь пришли прохожие, схватились за оружие. В Ровно военком начал палить в воздух при задержании уклониста.

Также посетители фитнес-клуба выпрыгивали из окон из-за налета военкомов. Коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным, тогда как попытки сопротивляться в одиночку чаще всего оказываются неудачными



