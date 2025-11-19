В Калининградской области майнер похитил электроэнергию на 56 миллионов рублей

Предприниматель из Гвардейского округа Калининградской области оказался причастен к хищению электроэнергии на сумму 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россия янтарь энергосбыт».

По информации энергетиков, оператор мониторинга энергопотребления зафиксировал вмешательство в систему учета, что позволило выявить незаконный майнинг. В сообщении компании указывалось, что ущерб от несанкционированного использования электричества оценивается в 56 миллионов рублей.

Во время проверки у предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. В энергокомпании отметили, что ему придется компенсировать стоимость похищенных ресурсов, в противном случае вопрос будет решаться через суд. Материалы оперативной проверки вместе с заявлением о хищении уже направлены в полицию.

В компании подчеркнули, что нелегальное потребление электроэнергии создает не только финансовые потери, но и вызывает риск аварий из-за чрезмерной нагрузки на электрические сети.

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции разоблачили крупную нелегальную майнинг-ферму, которая, по предварительным оценкам, похитила электроэнергии почти на миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть участников схемы. Среди них оказались работники транспортной компании, причастные к организации незаконного майнинга и подключению оборудования к электросети в обход учета.

