В Калининградской области майнер похитил электроэнергию на 56 миллионов рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Незаконная схема была передана в полицию.

Майнер похитил электричества на 56 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предприниматель из Гвардейского округа Калининградской области оказался причастен к хищению электроэнергии на сумму 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россия янтарь энергосбыт».

По информации энергетиков, оператор мониторинга энергопотребления зафиксировал вмешательство в систему учета, что позволило выявить незаконный майнинг. В сообщении компании указывалось, что ущерб от несанкционированного использования электричества оценивается в 56 миллионов рублей.

Во время проверки у предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. В энергокомпании отметили, что ему придется компенсировать стоимость похищенных ресурсов, в противном случае вопрос будет решаться через суд. Материалы оперативной проверки вместе с заявлением о хищении уже направлены в полицию.

В компании подчеркнули, что нелегальное потребление электроэнергии создает не только финансовые потери, но и вызывает риск аварий из-за чрезмерной нагрузки на электрические сети.

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции разоблачили крупную нелегальную майнинг-ферму, которая, по предварительным оценкам, похитила электроэнергии почти на миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть участников схемы. Среди них оказались работники транспортной компании, причастные к организации незаконного майнинга и подключению оборудования к электросети в обход учета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
В Мексике ищут жертв наркоторговцев с помощью мертвых свиней
17:55
В Венгрии заявили о неспособности Зеленского саботировать переговоры с РФ
17:50
В Индии гималайские медведи за 11 дней стали причиной гибели трех человек
17:43
Ушел из жизни театровед Виталий Дмитриевский
17:35
В США допустили согласование рамок мира на Украине в течение текущей неделе
17:30
Мальчик провалился сквозь пол второго этажа в торговом центре Серпухова

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году