Пародист Александр Песков задолжал налоговой более 13 миллионов рублей

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Проблемы у знаменитости наблюдаются с 2024 года.

Сколько пародист Александр Песков задолжал налоговой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пародист Александр Песков задолжал 13 миллионов рублей налоговым органам. Об этом стало известно из данных сайта Росналога.

Сложности у пародиста возникли на фоне конфликта, который начался в 2019 году — тогда артисту предоставили заем.

При этом суд обязал Пескова выплатить долг по займу в январе 2023 года, несмотря на то, что юрист пародиста утверждал, что деньги не передавались. Апелляционный суд не изменил решение, однако долг остался непогашенным.

Проблемы с налогами у Александра Пескова наблюдаются с 2024 года. В настоящий момент за ним числятся две крупные невыплаченные суммы — 12 миллионов 829 тысяч рублей и 849 тысяч рублей. По первому долгу производство началось в марте прошлого года, а по второму — в июне текущего года.

Помимо этого, на стадии ликвидации находится «Театр под руководством А. Пескова», принадлежащий пародисту. Уточнялось, что он избавился от статуса индивидуального предпринимателя еще в 2006 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист музыкальной группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал налоговой почти 1,8 миллиона рублей.

