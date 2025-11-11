Солист «Три дня дождя» задолжал налоговой почти 1,8 млн рублей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 68 0

Скандально известный певец Глеб Викторов не погасил выплаты по ИП.

Сколько задолжал налоговой солист Три дня дождя Викторов

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал налоговой почти 1,8 млн рублей

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался должником налоговой из-за непогашенных выплат по ИП. Это отмечено в базе Росналога.

Музыкант накопил задолженность в размере почти 1,8 миллиона рублей, связанной с его предпринимательской деятельностью в области исполнительских искусств.

Если Викторов не урежет долг в ближайшее время, ему грозят судебные меры, в том числе блокировка банковских счетов и вмешательство приставов. На данный момент исполнительных производств против него не заведено, но еще не вечер.

Ранее Глеб Викторов попал в базу «Миротворца»*, что добавило к его и без того скандальной биографии определенную известность. Тем не менее, основная текущая проблема — налоговый долг, который может серьезно осложнить жизнь артисту и его возможности выступать в России, если вопрос вовремя не будет решен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, актер Тимоти Шаламе бросил предпринимательницу Кайли Дженнер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещен на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году