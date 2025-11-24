Ракета с рисунками детей на корпусе отправится в космос с Байконура

На Байконуре завершаются последние приготовления к запуску корабля «Союз МС-28». Ракету, которая доставит космический аппарат на орбиту, установили на стартовом комплексе.

«По нерушимой традиции, вывоз ракеты начинается ровно в 07:30 утра в любое время года и в любую погоду. Вот сейчас время уже 07:32. И ракета соплами вперед едет на стартовую площадку», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

На корпус ракеты нанесли рисунки детей, которые борются с онкозаболеваниями. В истории пилотируемой космонавтики такое впервые. Акция объединила юных художников из 14 стран и 50 российских городов. Некоторые из них стали гостями Байконура.

«Я пса нарисовал. Потому что была вначале мечта вылечиться — вылечился. А теперь мечта — чтобы у меня было животное. Рисунок полетит в космос. И, может быть, там даже инопланетяне увидят его. И другие рисунки тоже», — рассказал один из участников акции, Тимофей.

Пуск ракеты состоится 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В составе экипажа — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уилльямс. Команда проведет на МКС восемь месяцев. В рамках миссии запланировано более сорока научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.

