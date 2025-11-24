Ушаков рассказал о планах Путина в ходе официального визита в Бишкек

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 633 0

В столице пройдут переговоры лидеров России и Киргизии с подписанием важных документов.

Когда Путин поедет в Бишкек с официальным визитом

Фото: © РИА Новости/Акылбек Батырбеков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин посетит Киргизию с официальным визитом для укрепления союзничества

В конце ноября президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Киргизию, где проведет переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подробно раскрыв программу предстоящего визита.

«26 ноября во Дворце Единства пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — заявил Ушаков.

Программа визита включает возложение венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальную встречу лидеров в резиденции Ала-Арча, подписание совместных заявлений и межправительственных соглашений, пресс-конференцию глав государств и государственный прием от имени киргизской стороны.

По итогам переговоров ожидается подписание совместных заявлений, направленных на углубление союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».

Вечером 26 ноября запланирован неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На следующий день состоится заседание ОДКБ, где будут подписаны 19 документов, а Владимир Путин изложит приоритеты российского председательства в организации в 2026 году.

В июле российский лидер уже подчеркивал важность отношений с Киргизией, поздравив Жапарова с 25-летием подписания Декларации о вечной дружбе и выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана
18:06
Ушаков рассказал о планах Путина в ходе официального визита в Бишкек

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году