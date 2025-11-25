СВS: Киев согласился с американским мирным планом

Киев официально принял мирное предложение администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника.

«Украина согласилась на мирную сделку, и остались лишь незначительные детали, которые нужно проработать», — сказано в материале.

«Мы сохраняем большой оптимизм. Секретарь Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся скоро получить ответ от россиян», — заявил американский военный чиновник.

Советник по национальной безопасности киевского режима Рустем Умеров подтвердил, что стороны достигли «общего понимания основных условий» соглашения. Он выразил надежду на визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон до конца ноября для подтверждения договора с президентоом США Дональдом Трампом.

Основой переговоров стала пересмотренная 28-пунктная программа Белого дома от 24 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что РФ пока не получила от США обновленную версию мирного плана.

