Силы ПВО за ночь сбили 315 дронов ВСУ над 19 регионами России

Беспилотники уничтожены также в небе над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Азовским морем.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 19 мая сообщило Минобороны России.
Цели поражены над Воронежской, Курской, Брянской, Новгородской, Рязанской, Калужской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Псковской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Смоленской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что за ночь в небе над регионом сбили шесть беспилотников. На местах работают оперативные группы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Чехове организованы поиски двух пятилетних детей, самовольно покинувших территорию детского сада во время прогулки. Об этом проинформировал Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Инцидент произошел днем 18 мая в дошкольном учреждении на улице Мира. В тот момент на площадке находились воспитанники средней и старшей групп. По предварительным данным, двое приятелей из средней группы незаметно отошли за веранду и пролезли под ограждением. Позже воспитатели обнаружили примятую траву на месте, где дети выбрались наружу.
Пропажу заметили не сразу, после чего педагоги обратились в полицию и к волонтерам — начались активные поиски по городу. Некоторые местные жители сообщали, что видели ребят на улицах Чехова. Предположительно, мальчики пытались добраться до дома самостоятельно, но по дороге заблудились.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 19 мая
- Выезд из Ярославля в сторону Москвы полностью перекрыт из-за атаки БПЛА
- 19 мая
- Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
- 18 мая
- Два человека погибли при детонации дрона ВСУ в Белгородской области
- 18 мая
- За ночь силы ПВО России сбили 50 украинских беспилотников
- 17 мая
- Беспилотник ВСУ повредил крышу в детском лагере «Спутник» под Таганрогом
- 17 мая
- В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада
- 17 мая
- Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
- 17 мая
- Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб
- 17 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
- 15 мая
- Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
40%
Нашли ошибку?